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Насос Groz EOP/DC/12 масляный 12B GR 45521
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Оборудование для перекачки топлива
    Насос Groz EOP/DC/12 масляный 12B GR 45521
    Арт. Х1248899
    Насос Groz EOP/DC/12 масляный 12B GR 45521

      Насос Groz EOP/DC/12 масляный 12B GR 45521

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1248899

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Для канистр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный насос 12В GROZ GR45521 - EOP/DC/12 предназначен для заправки/дозаправки узлов и агрегатов при техническом обслуживании автотранспортных средств. Работа может легко осуществляться в полевых условиях при использовании двигателя. Насос подходит для работы с различными рабочими жидкостями, такими как: дизельное топливо, моторные масла, вода, эмульсии, керосин, антифризы, диэлектрические жидкости и пр. Для применения не подходят растворители и бензиновое топливо.

        Преимущества 

        • Напряжение питания: 12 В
        • Потребляемая мощность: 110 Вт
        • Тип - электрический
        • Диапазон температур перекачиваемых жидкостей: -10°С….+40°С 
        • Длина маслозаборника 1 м  3/4‘‘ (укомплектован фильтром)
        • Длина исходящего шланга - 3 м 3/4’’
        • Производительность - 35 л/мин