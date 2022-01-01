Насос Groz EOP/DC/12 масляный 12B GR 45521

Преимущества

Напряжение питания: 12 В

Потребляемая мощность: 110 Вт

Тип - электрический

Диапазон температур перекачиваемых жидкостей: -10°С….+40°С

Длина маслозаборника 1 м 3/4‘‘ (укомплектован фильтром)

Длина исходящего шланга - 3 м 3/4’’

Производительность - 35 л/мин

Масляный насос 12В GROZ GR45521 - EOP/DC/12 предназначен для заправки/дозаправки узлов и агрегатов при техническом обслуживании автотранспортных средств. Работа может легко осуществляться в полевых условиях при использовании двигателя. Насос подходит для работы с различными рабочими жидкостями, такими как: дизельное топливо, моторные масла, вода, эмульсии, керосин, антифризы, диэлектрические жидкости и пр. Для применения не подходят растворители и бензиновое топливо.