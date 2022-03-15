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Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
5.0
2
5 383 ₽
6 280 ₽
Оборудование для перекачки топлива
  • Персональная скидка
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Арт. Х1248889
5.0
2
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
  • Персональная скидка
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)

Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)

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  • -897 ₽
5 383 ₽
6 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1248889
5.0
2

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Для канистр
Нет
Адаптер, дюйм
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -897 ₽
5 383 ₽
6 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Насос рычажный для масла Groz это ручное устройство, используемое для разлива веществ на основе масел, нефти, иных неорганических химических соединений. В бочке, на которую устанавливается насос, может находиться как топливо, антифриз, так и очищающие или смазочные средства. Благодаря своей простой, надежной конструкции насос выдает не более 250 миллилитров за один полный оборот ручки, поэтому с ним легко дозировать содержимое и контролировать его расход. Насос не требует электричества для работы, обладает прочными соединениями из каучука и стали, а поэтому прослужит длительный срок без особых усилий по его обслуживанию. В Интернет-магазине “Бигам” можно дешево купить Groz ERP/1 для промышленных и частных производственных нужд.

    Преимущества насоса для перекачки масла Groz:

    • Универсальный;
    • Легкий в сборке и эксплуатации;
    • Надежный;
    • Экономный.

    Комплектация:

    • Насос;
    • Инструкция;
    • Упаковка.