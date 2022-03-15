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Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Арт. Х1248889
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Бочковый ручной роторный насос для масла Groz ERP/1 GR44197 (250 мл/ход)
Арт. Х1248889
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Адаптер, дюйм
|2
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Насос рычажный для масла Groz это ручное устройство, используемое для разлива веществ на основе масел, нефти, иных неорганических химических соединений. В бочке, на которую устанавливается насос, может находиться как топливо, антифриз, так и очищающие или смазочные средства. Благодаря своей простой, надежной конструкции насос выдает не более 250 миллилитров за один полный оборот ручки, поэтому с ним легко дозировать содержимое и контролировать его расход. Насос не требует электричества для работы, обладает прочными соединениями из каучука и стали, а поэтому прослужит длительный срок без особых усилий по его обслуживанию. В Интернет-магазине “Бигам” можно дешево купить Groz ERP/1 для промышленных и частных производственных нужд.
Преимущества насоса для перекачки масла Groz:
- Универсальный;
- Легкий в сборке и эксплуатации;
- Надежный;
- Экономный.
Комплектация:
- Насос;
- Инструкция;
- Упаковка.