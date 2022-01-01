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Насос Groz GR 45551 OPM 220
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Оборудование для перекачки топлива
    Насос Groz GR 45551 OPM 220
    Арт. Х1248898
    Насос Groz GR 45551 OPM 220

      Насос Groz GR 45551 OPM 220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1248898

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Для канистр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический бочковой насос 220V AC GROZ GR45551 - OPM-220 предназначен для промышленного использования - работы в тяжелых условиях и интенсивные нагрузки. Насос обладает высокой мощностью, он способен без труда перекачивать рабочие жидкости при низких температурных режимах. Устройство прекрасно подходит для перекачивания отработанного масла, необходимо всего лишь установить фильтр-сетку. Насос рекомендован для раздачи машинных масел, антифризов, гидравлической жидкости, СОЖ, жидкого мыла, негорючих растворителей на масляной основе и пр.

        Преимущества 

        • Мотор: 0,5 л.с. 220Вт 50/60Гц
        • Amp: 6А
        • Частота вращения о/м: 1440/1720
        • Длина маслозаборника: 864 мм
        • Входящая резьба: 1’’ NPT
        • Длина эл. кабеля: 762 мм
        • Вязкость масла: до SAE 90
        • Максимальное давление: 65 PSI (4.5 bar)
        • Двигатель с воздушным охлаждением и защитой от перегрева
        • Встроенный предохранительный клапан
        • Встроенный переходник 2’’ для установки на бочку
        • Производительность - 16.65 л/мин