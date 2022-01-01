Насос Groz GR 45551 OPM 220

Преимущества

Мотор: 0,5 л.с. 220Вт 50/60Гц

Amp: 6А

Частота вращения о/м: 1440/1720

Длина маслозаборника: 864 мм

Входящая резьба: 1’’ NPT

Длина эл. кабеля: 762 мм

Вязкость масла: до SAE 90

Максимальное давление: 65 PSI (4.5 bar)

Двигатель с воздушным охлаждением и защитой от перегрева

Встроенный предохранительный клапан

Встроенный переходник 2’’ для установки на бочку

Производительность - 16.65 л/мин

Электрический бочковой насос 220V AC GROZ GR45551 - OPM-220 предназначен для промышленного использования - работы в тяжелых условиях и интенсивные нагрузки. Насос обладает высокой мощностью, он способен без труда перекачивать рабочие жидкости при низких температурных режимах. Устройство прекрасно подходит для перекачивания отработанного масла, необходимо всего лишь установить фильтр-сетку. Насос рекомендован для раздачи машинных масел, антифризов, гидравлической жидкости, СОЖ, жидкого мыла, негорючих растворителей на масляной основе и пр.