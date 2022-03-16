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Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Арт. Х1248844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Адаптер, дюйм
|1/2
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Когда требуется точный и быстрый разлив автомобильных масел и смазочных жидкостей, пригодится насос ручной groz lbp 04. Это простой в своем устройстве прибор, который устанавливается на бочку с жидкостью на нефтяной или масляной основе, и подает определенное количество содержимого посредством прокручивания имеющейся на нем рукоятки. Купить насос groz lbp 04 стоит в автосервисы и в монтажные студии для обеспечения эффективной перекачки упомянутого состава в дозированные емкости. Примечание: данную модель насоса не рекомендуется использовать совместно с жидкостями на водной, щелочной, кислотной и спиртовой основе, а также с растворителями, топливом и антифризом.
Преимущества насоса для масла GROZ LBP/04:
- Легок в эксплуатации;
- Долговечен;
- Практичен;
- Многофункционален.
Комплектация:
- Насос;
- Инструкция;
- Упаковка.