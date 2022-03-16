Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100

Когда требуется точный и быстрый разлив автомобильных масел и смазочных жидкостей, пригодится насос ручной groz lbp 04. Это простой в своем устройстве прибор, который устанавливается на бочку с жидкостью на нефтяной или масляной основе, и подает определенное количество содержимого посредством прокручивания имеющейся на нем рукоятки. Купить насос groz lbp 04 стоит в автосервисы и в монтажные студии для обеспечения эффективной перекачки упомянутого состава в дозированные емкости. Примечание: данную модель насоса не рекомендуется использовать совместно с жидкостями на водной, щелочной, кислотной и спиртовой основе, а также с растворителями, топливом и антифризом.

Преимущества насоса для масла GROZ LBP/04:

Легок в эксплуатации;

Долговечен;

Практичен;

Многофункционален.

Комплектация: