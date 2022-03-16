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Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
5.0
2
3 418 ₽
3 800 ₽
Оборудование для перекачки топлива
  • Персональная скидка
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Арт. Х1248844
5.0
2
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
  • Персональная скидка
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100
Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100

Бочковой рычажный насос для масел Groz LBP/04 GR 44100

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  • -382 ₽
3 418 ₽
3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1248844
5.0
2

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Для канистр
Нет
Адаптер, дюйм
1/2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -382 ₽
3 418 ₽
3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Когда требуется точный и быстрый разлив автомобильных масел и смазочных жидкостей, пригодится насос ручной groz lbp 04. Это простой в своем устройстве прибор, который устанавливается на бочку с жидкостью на нефтяной или масляной основе, и подает определенное количество содержимого посредством прокручивания имеющейся на нем рукоятки. Купить насос groz lbp 04 стоит в автосервисы и в монтажные студии для обеспечения эффективной перекачки упомянутого состава в дозированные емкости. Примечание: данную модель насоса не рекомендуется использовать совместно с жидкостями на водной, щелочной, кислотной и спиртовой основе, а также с растворителями, топливом и антифризом.

    Преимущества насоса для масла GROZ LBP/04:

    • Легок в эксплуатации;
    • Долговечен;
    • Практичен;
    • Многофункционален.

    Комплектация:

    • Насос;
    • Инструкция;
    • Упаковка.