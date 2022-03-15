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Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
4.5
2
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
    Арт. Х1248878
    4.5
    2
    Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
    Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
      Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
      Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01

      Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248878
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Нет
      Адаптер, дюйм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей, AdBlue, 250мл/об GROZ GR44191 - PRP/01 используется в профессиональной сфере деятельности - автосервисах, мастерских, промышленности и пр. Насос подходит для перекачки из бочек материалов на водной и нефтяной основе, антифризов, кислот, слабоагрессивных химикатов и пр. Устройство не рекомендуется для применения совместно с ацетоном, лаками, скипидаром, растворителями и минеральными маслами.

        Преимущества

        • Прокладки изготовлены из вайтона
        • Все металлические детали насоса выполнены из нержавеющей стали
        • Долговечность
        • Насос перекачивает 5 литров за 20 оборотов
        • Для бочек объёмом 50-205 литров