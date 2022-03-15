Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01
Арт. Х1248878
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Адаптер, дюйм
|2
- Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей, AdBlue, 250мл/об GROZ GR44191 - PRP/01 используется в профессиональной сфере деятельности - автосервисах, мастерских, промышленности и пр. Насос подходит для перекачки из бочек материалов на водной и нефтяной основе, антифризов, кислот, слабоагрессивных химикатов и пр. Устройство не рекомендуется для применения совместно с ацетоном, лаками, скипидаром, растворителями и минеральными маслами.
Преимущества
- Прокладки изготовлены из вайтона
- Все металлические детали насоса выполнены из нержавеющей стали
- Долговечность
- Насос перекачивает 5 литров за 20 оборотов
- Для бочек объёмом 50-205 литров