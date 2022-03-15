Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей Groz GR44191 PRP/01

Преимущества

Прокладки изготовлены из вайтона

Все металлические детали насоса выполнены из нержавеющей стали

Долговечность

Насос перекачивает 5 литров за 20 оборотов

Для бочек объёмом 50-205 литров

Ручной роторный бочковый насос для антифриза, кислот, щелочей, AdBlue, 250мл/об GROZ GR44191 - PRP/01 используется в профессиональной сфере деятельности - автосервисах, мастерских, промышленности и пр. Насос подходит для перекачки из бочек материалов на водной и нефтяной основе, антифризов, кислот, слабоагрессивных химикатов и пр. Устройство не рекомендуется для применения совместно с ацетоном, лаками, скипидаром, растворителями и минеральными маслами.