Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт

Makita PF1010 1100 Вт это погружной насос бытового назначения, предназначающийся с целью удаления загрязненной воды из искусственных и естественных резервуаров, таких как колодцы, скважины, подвалы и кладовки, гаражи. Прибор работает на глубине не более десяти метров. Насос имеет простое устройство, включающее в себя предохраняющий от сухого хода поплавковый механизм, вместительный бак и мотор, обеспечивающий проходимость воды объемом до двухсот сорока литров в минуту. Насос легко транспортировать и переносить по рабочему пространству благодаря встроенной рукояти в верхней части корпуса. Makita pf1010 купить можно для откачивания грунтовых, дождевых и колодезных вод на участках частных и загородных домов. Примечание: вода, откачиваемая насосом, не должна содержать примеси, размер которых превышает три с половиной сантиметра.

Преимущества

Комфортная эксплуатация

Регулируемый поплавковый выключатель

Двойное уплотнение двигателя с масляной камерой

Автоматическое выключение для защиты от перегрузки

Комплектация