Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
Арт. X169125161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Makita PF1010 1100 Вт это погружной насос бытового назначения, предназначающийся с целью удаления загрязненной воды из искусственных и естественных резервуаров, таких как колодцы, скважины, подвалы и кладовки, гаражи. Прибор работает на глубине не более десяти метров. Насос имеет простое устройство, включающее в себя предохраняющий от сухого хода поплавковый механизм, вместительный бак и мотор, обеспечивающий проходимость воды объемом до двухсот сорока литров в минуту. Насос легко транспортировать и переносить по рабочему пространству благодаря встроенной рукояти в верхней части корпуса. Makita pf1010 купить можно для откачивания грунтовых, дождевых и колодезных вод на участках частных и загородных домов. Примечание: вода, откачиваемая насосом, не должна содержать примеси, размер которых превышает три с половиной сантиметра.
Преимущества
- Комфортная эксплуатация
- Регулируемый поплавковый выключатель
- Двойное уплотнение двигателя с масляной камерой
- Автоматическое выключение для защиты от перегрузки
Комплектация
- Насос в сборе
- Штуцер
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка