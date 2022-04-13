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Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
5.0
2
9 130 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Арт. X169125161
    5.0
    2
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
    Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт
      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт

      Погружной дренажный насос Makita PF1010, мощность 1100 Вт

      9 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169125161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      9 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Makita PF1010 1100 Вт это погружной насос бытового назначения, предназначающийся с целью удаления загрязненной воды из искусственных и естественных резервуаров, таких как колодцы, скважины, подвалы и кладовки, гаражи. Прибор работает на глубине не более десяти метров. Насос имеет простое устройство, включающее в себя предохраняющий от сухого хода поплавковый механизм, вместительный бак и мотор, обеспечивающий проходимость воды объемом до двухсот сорока литров в минуту. Насос легко транспортировать и переносить по рабочему пространству благодаря встроенной рукояти в верхней части корпуса. Makita pf1010 купить можно для откачивания грунтовых, дождевых и колодезных вод на участках частных и загородных домов. Примечание: вода, откачиваемая насосом, не должна содержать примеси, размер которых превышает три с половиной сантиметра.

        Преимущества

        • Комфортная эксплуатация
        • Регулируемый поплавковый выключатель
        • Двойное уплотнение двигателя с масляной камерой
        • Автоматическое выключение для защиты от перегрузки

        Комплектация

        • Насос в сборе
        • Штуцер
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка
        Внимание! Шланг 3/4" подсоединить нельзя!