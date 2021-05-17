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Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
3.8
17
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
    Арт. X16912327
    3.8
    17
    Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
    Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
      Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
      Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м

      Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912327
      3.8
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос Могилев Ручеёк-1М 25 м полностью погружается в источник - колодец или водоем. Способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Служит для организации полива приусадебных участков и огородов. Всасывающее отверстие расположено снизу. Жидкость, проходящая через насос, охлаждает его, что исключает перегрев электродвигателя.

        Преимущества

        • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Не требует обслуживания
        • Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 25 м, коробка
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании