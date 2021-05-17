Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м

Преимущества

Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Не требует обслуживания

Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 25 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1М 25 м полностью погружается в источник - колодец или водоем. Способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Служит для организации полива приусадебных участков и огородов. Всасывающее отверстие расположено снизу. Жидкость, проходящая через насос, охлаждает его, что исключает перегрев электродвигателя.