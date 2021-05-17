Вибрационный насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М 25 м
Арт. X16912327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Насос Могилев Ручеёк-1М 25 м полностью погружается в источник - колодец или водоем. Способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Служит для организации полива приусадебных участков и огородов. Всасывающее отверстие расположено снизу. Жидкость, проходящая через насос, охлаждает его, что исключает перегрев электродвигателя.
Преимущества
- Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Не требует обслуживания
- Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 25 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании