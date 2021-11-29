- Персональная скидка
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Арт. X16912333
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.
Преимущества
- Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Не требует обслуживания
- Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка
- Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании