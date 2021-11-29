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Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
4.1
14
3 800 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Арт. X16912333
4.1
14
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
  • Персональная скидка
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)
Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)

Насос с нижним забором Могилев Ручеек-1М (40 м)

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3 800 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16912333
4.1
14

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.

    Преимущества

    • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
    • Не требует обслуживания
    • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка
    • Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании