Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
Арт. О00000004387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос Парма НВ-3/25 предназначен для работ на трубчатых скважинах и колодцах диаметром не менее 10 см. Применяется для перекачивания воды, для организации орошения сада. Корпус изготовлен из высокопрочного материала, устойчивого к образованию коррозии. Насос оснащен термореле для защиты от перегрева, что гарантирует более долгий срок службы. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.
Преимущества
- Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Встроенное термореле - защита от перегрева
- Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
- Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Легкость в использовании
- Корпус из антикоррозионного металла
- Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
- Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м