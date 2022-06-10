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Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
    Арт. О00000004387
    5.0
    2
    Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
    Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
      Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)
      Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)

      Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Парма НВ-3/25 предназначен для работ на трубчатых скважинах и колодцах диаметром не менее 10 см. Применяется для перекачивания воды, для организации орошения сада. Корпус изготовлен из высокопрочного материала, устойчивого к образованию коррозии. Насос оснащен термореле для защиты от перегрева, что гарантирует более долгий срок службы. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.

        Преимущества

        • Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Встроенное термореле - защита от перегрева
        • Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Легкость в использовании
        • Корпус из антикоррозионного металла
        • Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
        • Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м