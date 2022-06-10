Вибрационный насос Парма НВ-3/25 (280 Вт, 25 м, нижний забор)

Преимущества

Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Встроенное термореле - защита от перегрева

Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания

Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Легкость в использовании

Корпус из антикоррозионного металла

Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин

Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м

Насос Парма НВ-3/25 предназначен для работ на трубчатых скважинах и колодцах диаметром не менее 10 см. Применяется для перекачивания воды, для организации орошения сада. Корпус изготовлен из высокопрочного материала, устойчивого к образованию коррозии. Насос оснащен термореле для защиты от перегрева, что гарантирует более долгий срок службы. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.