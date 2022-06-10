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Вибрационный насос Парма НВ-3/40 (280 Вт, 40 м, нижний забор)
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Парма НВ-3/40 (280 Вт, 40 м, нижний забор)
    Арт. О00000004386
    5.0
    2
    Вибрационный насос Парма НВ-3/40 (280 Вт, 40 м, нижний забор)

      Вибрационный насос Парма НВ-3/40 (280 Вт, 40 м, нижний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004386
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Парма НВ-3/40 прост в обращении и применяется для выкачивания жидкости для хозяйственных нужд из колодцев и широких трубчатых скважин диаметром не менее 100 мм. Подходит для полива садовых участков. Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии. Вода из колодца не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.

        Преимущества

        • Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Встроенное термореле - защита от перегрева
        • Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Легкость в использовании
        • Корпус из антикоррозионного металла
        • Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
        • Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м