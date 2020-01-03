Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.

Преимущества

Обратный клапан

Внешний пусковой блок

Защита от перегрузки

Корпус AQUARIO Asp1E-45-90 3545 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии

Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м

Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 120 г/м3

Скважинный насос AQUARIO Asp1E-45-90 3545 имеет маслонаполненный двигатель. Подходит для подачи воды из водозаборных источников с внутренним диаметром более 95 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.