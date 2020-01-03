Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.
Арт. X1692165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный насос AQUARIO Asp1E-45-90 3545 имеет маслонаполненный двигатель. Подходит для подачи воды из водозаборных источников с внутренним диаметром более 95 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.
Преимущества
- Обратный клапан
- Внешний пусковой блок
- Защита от перегрузки
- Корпус AQUARIO Asp1E-45-90 3545 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
- Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 120 г/м3