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Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.
2.8
6
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.
    Арт. X1692165
    2.8
    6
    Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.

      Скважинный насос Aquario ASP1E-45-90 с кабелем 35 м.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692165
      2.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос AQUARIO Asp1E-45-90 3545 имеет маслонаполненный двигатель. Подходит для подачи воды из водозаборных источников с внутренним диаметром более 95 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.

        Преимущества

        • Обратный клапан
        • Внешний пусковой блок
        • Защита от перегрузки
        • Корпус AQUARIO Asp1E-45-90 3545 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
        • Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
        • Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 120 г/м3