Скважинный насос Aquario ASP1E-60-90 с кабелем 45 м.

Преимущества

Обратный клапан

Внешний пусковой блок

Защита от перегрузки

Корпус AQUARIO Asp1E-60-90 3560 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии

Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м

Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 120 г/м3

Скважинный насос AQUARIO Asp1E-60-90 3560 позволяет обеспечить водоснабжение без применения физической силы. Подходит для глубоких источников. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.