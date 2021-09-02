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Скважинный насос Aquario ASP1E-60-90 с кабелем 45 м.
3.7
10
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Aquario ASP1E-60-90 с кабелем 45 м.
    Арт. X1692164
    3.7
    10
    Скважинный насос Aquario ASP1E-60-90 с кабелем 45 м.

      Скважинный насос Aquario ASP1E-60-90 с кабелем 45 м.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692164
      3.7
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос AQUARIO Asp1E-60-90 3560 позволяет обеспечить водоснабжение без применения физической силы. Подходит для глубоких источников. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.

        Преимущества

        • Обратный клапан
        • Внешний пусковой блок
        • Защита от перегрузки
        • Корпус AQUARIO Asp1E-60-90 3560 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
        • Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
        • Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 120 г/м3