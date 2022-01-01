Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX

Преимущества

Автоматический контроль за уровнем воды

Защита от перегрева

Верхний забор воды

Вертикальная установка

Высокая производительность

Данный агрегат прост в эксплуатации

Насос служит для подачи чистой воды с глубины 5 метров

Погружной насос BauMaster WP-9725VX предназначен для подачи чистой воды из колодцев. Данное устройство рассчитано на длительную эксплуатацию. Для безопасной работы, предусмотрена защита от перегрева и автоматический контроль уровня воды. Забор воды осуществляется с глубины пять метров.