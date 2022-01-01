Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX
Арт. X16912340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос BauMaster WP-9725VX предназначен для подачи чистой воды из колодцев. Данное устройство рассчитано на длительную эксплуатацию. Для безопасной работы, предусмотрена защита от перегрева и автоматический контроль уровня воды. Забор воды осуществляется с глубины пять метров.
Преимущества
- Автоматический контроль за уровнем воды
- Защита от перегрева
- Верхний забор воды
- Вертикальная установка
- Высокая производительность
- Данный агрегат прост в эксплуатации
- Насос служит для подачи чистой воды с глубины 5 метров