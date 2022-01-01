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Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX
    Арт. X16912340
    Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX

      Насос погружной BauMASTER WP-9725 VX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X16912340

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос BauMaster WP-9725VX предназначен для подачи чистой воды из колодцев. Данное устройство рассчитано на длительную эксплуатацию. Для безопасной работы, предусмотрена защита от перегрева и автоматический контроль уровня воды. Забор воды осуществляется с глубины пять метров.

        Преимущества

        • Автоматический контроль за уровнем воды
        • Защита от перегрева
        • Верхний забор воды
        • Вертикальная установка
        • Высокая производительность
        • Данный агрегат прост в эксплуатации
        • Насос служит для подачи чистой воды с глубины 5 метров