Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний

Преимущества

Непрерывная работа

Защита от перегрева

Нижний забор воды

Двойная изоляция

Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия

Максимальный диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм

Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825NX способен работать непрерывно, при условии постоянного нахождения в воде. Данное устройство служит для поднятия чистой воды из колодца или скважины. Производительность агрегата составляет 900 литров жидкости в час. Корпус выполнен из алюминия - материала, не подверженного коррозии.