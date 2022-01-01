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Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний
    Арт. X16912343
    Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний

      Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X16912343

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825NX способен работать непрерывно, при условии постоянного нахождения в воде. Данное устройство служит для поднятия чистой воды из колодца или скважины. Производительность агрегата составляет 900 литров жидкости в час. Корпус выполнен из алюминия - материала, не подверженного коррозии.

        Преимущества

        • Непрерывная работа
        • Защита от перегрева
        • Нижний забор воды
        • Двойная изоляция
        • Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия
        • Максимальный диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм