Насос погружной BauMASTER WP-9825 NX нижний
Арт. X16912343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825NX способен работать непрерывно, при условии постоянного нахождения в воде. Данное устройство служит для поднятия чистой воды из колодца или скважины. Производительность агрегата составляет 900 литров жидкости в час. Корпус выполнен из алюминия - материала, не подверженного коррозии.
Преимущества
- Непрерывная работа
- Защита от перегрева
- Нижний забор воды
- Двойная изоляция
- Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия
- Максимальный диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм