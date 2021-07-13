Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
Арт. X169139196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный насос Belamos 3SP60 1.8 купить можно для обеспечения водой загородные дома, дачные и садовые участки. Устанавливаясь в вырытую скважину или в колодезный проем, насос постепенно поднимает воду на поверхность, и поддерживает постоянное давление для того, чтобы ее уровень не снижался. Тем самым обеспечивается водоснабжение территории. Двигатель насоса находится в гидрофобной масляной среде, что не дает возникнуть повреждениям и предохраняет от перегревания. Также двигатель оборудован термической защитой, что дает возможность работы насоса в любое время года. Корпус насоса погружного Belamos 3SP60 1.8 сделан из нержавеющего сплава, что продлевает срок службы его внутреннего оснащения. Оснащение верхними крюками облегчает спуск и установку насоса. Шестьсот Ватт мощности позволяют поднимать почти две тысячи литров воды в час при предельной глубине колодца в шестьдесят метров. Примечание: во избежание засорения всасывающего и фильтрующего элементов рекомендуется эксплуатировать насос садовый скважинный Belamos 3SP60 1.8 с водой, не содержащих механических примесей более 40 грамм на кубометр.
Преимущества
- Производительный
- Не ржавеет
- Морозостойкий
- Работает на глубине до 60 метров
- Не перегревается
- Надежен, работает бесперебойно
Комплектация
- Электронасос
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка