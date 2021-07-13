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Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
5.0
2
5 590 ₽
6 495 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
    Арт. X169139196
    5.0
    2
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8

      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8

      • -905 ₽
      5 590 ₽
      6 495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169139196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -905 ₽
      5 590 ₽
      6 495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос Belamos 3SP60 1.8 купить можно для обеспечения водой загородные дома, дачные и садовые участки. Устанавливаясь в вырытую скважину или в колодезный проем, насос постепенно поднимает воду на поверхность, и поддерживает постоянное давление для того, чтобы ее уровень не снижался. Тем самым обеспечивается водоснабжение территории. Двигатель насоса находится в гидрофобной масляной среде, что не дает возникнуть повреждениям и предохраняет от перегревания. Также двигатель оборудован термической защитой, что дает возможность работы насоса в любое время года. Корпус насоса погружного Belamos 3SP60 1.8 сделан из нержавеющего сплава, что продлевает срок службы его внутреннего оснащения. Оснащение верхними крюками облегчает спуск и установку насоса. Шестьсот Ватт мощности позволяют поднимать почти две тысячи литров воды в час при предельной глубине колодца в шестьдесят метров. Примечание: во избежание засорения всасывающего и фильтрующего элементов рекомендуется эксплуатировать насос садовый скважинный Belamos 3SP60 1.8 с водой, не содержащих механических примесей более 40 грамм на кубометр.

        Преимущества

        • Производительный
        • Не ржавеет
        • Морозостойкий
        • Работает на глубине до 60 метров
        • Не перегревается
        • Надежен, работает бесперебойно

        Комплектация

        • Электронасос
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка