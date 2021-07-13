Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8

Скважинный насос Belamos 3SP60 1.8 купить можно для обеспечения водой загородные дома, дачные и садовые участки. Устанавливаясь в вырытую скважину или в колодезный проем, насос постепенно поднимает воду на поверхность, и поддерживает постоянное давление для того, чтобы ее уровень не снижался. Тем самым обеспечивается водоснабжение территории. Двигатель насоса находится в гидрофобной масляной среде, что не дает возникнуть повреждениям и предохраняет от перегревания. Также двигатель оборудован термической защитой, что дает возможность работы насоса в любое время года. Корпус насоса погружного Belamos 3SP60 1.8 сделан из нержавеющего сплава, что продлевает срок службы его внутреннего оснащения. Оснащение верхними крюками облегчает спуск и установку насоса. Шестьсот Ватт мощности позволяют поднимать почти две тысячи литров воды в час при предельной глубине колодца в шестьдесят метров. Примечание: во избежание засорения всасывающего и фильтрующего элементов рекомендуется эксплуатировать насос садовый скважинный Belamos 3SP60 1.8 с водой, не содержащих механических примесей более 40 грамм на кубометр.

Преимущества

Производительный

Не ржавеет

Морозостойкий

Работает на глубине до 60 метров

Не перегревается

Надежен, работает бесперебойно

Комплектация