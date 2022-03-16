Погружной насос Belamos SP 70/6

Преимущества

Рабочий конец вала из нержавеющей стали

Электродвигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды

Производительность насоса составляет 1800 литров в час

Предназначен для длительной работы

Подъем воды на высоту до 150 метров

Двигатель с термозащитой

Погружной скважинный насос БЕЛАМОС SP 70/6 применяется для водоснабжения частных домов, организации полива в саду. Для удобного спуска агрегата в скважину предусмотрены специальные крючки для крепления троса. Насос способен поднимать воду на высоту до 150 метров. Корпус выполнен из нержавеющей стали, защищает внутренние элементы и не подвержен коррозии. Электродвигатель имеет мощность 1300 Вт, что способствует производительности 1800 л/час. Расстояние от дна источника и от поверхности воды до насоса должно быть не менее 0,5 метров.