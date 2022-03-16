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Погружной насос Belamos SP 70/6
5.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Belamos SP 70/6
    Арт. X169139194
    5.0
    2
    Погружной насос Belamos SP 70/6
    Погружной насос Belamos SP 70/6
      Погружной насос Belamos SP 70/6
      Погружной насос Belamos SP 70/6

      Погружной насос Belamos SP 70/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос БЕЛАМОС SP 70/6 применяется для водоснабжения частных домов, организации полива в саду. Для удобного спуска агрегата в скважину предусмотрены специальные крючки для крепления троса. Насос способен поднимать воду на высоту до 150 метров. Корпус выполнен из нержавеющей стали, защищает внутренние элементы и не подвержен коррозии. Электродвигатель имеет мощность 1300 Вт, что способствует производительности 1800 л/час. Расстояние от дна источника и от поверхности воды до насоса должно быть не менее 0,5 метров.

        Преимущества

        • Рабочий конец вала из нержавеющей стали
        • Электродвигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды
        • Производительность насоса составляет 1800 литров в час
        • Предназначен для длительной работы
        • Подъем воды на высоту до 150 метров
        • Двигатель с термозащитой