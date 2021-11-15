Погружной насос Belamos TM10-60
Арт. X169139115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-60 используется для подачи чистой воды в загородные дома и организации полива в саду и огороде. Электродвигатель мощностью 1100 Вт имеет термозащиту и защиту от перегрузок. Насос выкачивает чистую воду из скважин, колодцев и открытых водоемов с производительностью 40 литров в минуту. Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, не подвержен коррозии и гарантирует долгий срок службы агрегата. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.
Преимущества
- Мотор рассчитан на продолжительную работу
- Насос способен пропускать до 2400 литров воды в час
- Термозащита предохраняет двигатель от перегрева
- Легкость монтажа и демонтажа насосной части
- Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
- Максимальная глубина погружения - 30 м
- Защита от перегрузки