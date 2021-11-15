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Погружной насос Belamos TM10-60
3.6
19
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Belamos TM10-60
    Арт. X169139115
    3.6
    19
    Погружной насос Belamos TM10-60
    Погружной насос Belamos TM10-60
      Погружной насос Belamos TM10-60
      Погружной насос Belamos TM10-60

      Погружной насос Belamos TM10-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139115
      3.6
      19

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-60 используется для подачи чистой воды в загородные дома и организации полива в саду и огороде. Электродвигатель мощностью 1100 Вт имеет термозащиту и защиту от перегрузок. Насос выкачивает чистую воду из скважин, колодцев и открытых водоемов с производительностью 40 литров в минуту. Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, не подвержен коррозии и гарантирует долгий срок службы агрегата. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.

        Преимущества

        • Мотор рассчитан на продолжительную работу
        • Насос способен пропускать до 2400 литров воды в час
        • Термозащита предохраняет двигатель от перегрева
        • Легкость монтажа и демонтажа насосной части
        • Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
        • Максимальная глубина погружения - 30 м
        • Защита от перегрузки