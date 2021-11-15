Погружной насос Belamos TM10-60

Преимущества

Мотор рассчитан на продолжительную работу

Насос способен пропускать до 2400 литров воды в час

Термозащита предохраняет двигатель от перегрева

Легкость монтажа и демонтажа насосной части

Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды

Максимальная глубина погружения - 30 м

Защита от перегрузки

Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-60 используется для подачи чистой воды в загородные дома и организации полива в саду и огороде. Электродвигатель мощностью 1100 Вт имеет термозащиту и защиту от перегрузок. Насос выкачивает чистую воду из скважин, колодцев и открытых водоемов с производительностью 40 литров в минуту. Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, не подвержен коррозии и гарантирует долгий срок службы агрегата. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.