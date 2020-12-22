Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145

Преимущества

Трехжильный кабель длиной 20 м

Защита двигателя от перегрева

Сетчатый фильтр

Насос способен поднимать воду на высоту до 45 метров

Простота применения

Малошумная работа

Корпус насоса из нержавеющей стали не подвержен коррозии

Износоустойчивость

Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой

Колодезный насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145 используется для перекачивания воды из скважин или открытых водоемов. Электродвигатель мощностью 1.13 кВт способствует высокой производительности (150 л/мин) и имеет защиту от перегрева. Поплавковый выключатель требует достаточно места при установке, диаметр колодца должен быть не менее 10 см. Также он предохраняет от работы на "сухом ходу" и предотвращает поломку насоса. Подъем воды возможен с глубины 30 метров на высоту до 45 метров.