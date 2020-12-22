Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
Арт. X169139101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Колодезный насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145 используется для перекачивания воды из скважин или открытых водоемов. Электродвигатель мощностью 1.13 кВт способствует высокой производительности (150 л/мин) и имеет защиту от перегрева. Поплавковый выключатель требует достаточно места при установке, диаметр колодца должен быть не менее 10 см. Также он предохраняет от работы на "сухом ходу" и предотвращает поломку насоса. Подъем воды возможен с глубины 30 метров на высоту до 45 метров.
Преимущества
- Трехжильный кабель длиной 20 м
- Защита двигателя от перегрева
- Сетчатый фильтр
- Насос способен поднимать воду на высоту до 45 метров
- Простота применения
- Малошумная работа
- Корпус насоса из нержавеющей стали не подвержен коррозии
- Износоустойчивость
- Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой