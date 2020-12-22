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Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
3.8
6
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Арт. X169139101
    3.8
    6
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145

      Погружной насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139101
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Колодезный насос Джилекс Водомет 150/45 А 2145 используется для перекачивания воды из скважин или открытых водоемов. Электродвигатель мощностью 1.13 кВт способствует высокой производительности (150 л/мин) и имеет защиту от перегрева. Поплавковый выключатель требует достаточно места при установке, диаметр колодца должен быть не менее 10 см. Также он предохраняет от работы на "сухом ходу" и предотвращает поломку насоса. Подъем воды возможен с глубины 30 метров на высоту до 45 метров.

        Преимущества

        • Трехжильный кабель длиной 20 м
        • Защита двигателя от перегрева
        • Сетчатый фильтр
        • Насос способен поднимать воду на высоту до 45 метров
        • Простота применения
        • Малошумная работа
        • Корпус насоса из нержавеющей стали не подвержен коррозии
        • Износоустойчивость
        • Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой