Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160

Преимущества

Низкий уровень шума при работе

Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой

Трехжильный 30-метровый кабель

Большая пропускная способность - 150 л/мин

Износоустойчивость

Мощный двигатель

Сетчатый фильтр

Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой

Простота эксплуатации

Колодезный насос Джилекс Водомет 150/60 А 2160 оснащен "омываемым" электродвигателем мощностью 1.46 кВт и способен перекачивать до 150 литров жидкости в минуту. Выкачивает воду из скважин, колодцев, водоемов. Также используется в организации полива в саду. Максимальная глубина погружения под воду - 30 м. В конструкцию входит поплавковый выключатель, который не позволяет работать насосу на "сухом ходу", что может вывести агрегат из строя. Корпус выполнен из нержавеющей стали для обеспечения долгой эксплуатации.