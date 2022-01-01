Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160
Арт. X169139102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Колодезный насос Джилекс Водомет 150/60 А 2160 оснащен "омываемым" электродвигателем мощностью 1.46 кВт и способен перекачивать до 150 литров жидкости в минуту. Выкачивает воду из скважин, колодцев, водоемов. Также используется в организации полива в саду. Максимальная глубина погружения под воду - 30 м. В конструкцию входит поплавковый выключатель, который не позволяет работать насосу на "сухом ходу", что может вывести агрегат из строя. Корпус выполнен из нержавеющей стали для обеспечения долгой эксплуатации.
Преимущества
- Низкий уровень шума при работе
- Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой
- Трехжильный 30-метровый кабель
- Большая пропускная способность - 150 л/мин
- Износоустойчивость
- Мощный двигатель
- Сетчатый фильтр
- Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой
- Простота эксплуатации