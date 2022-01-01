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Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160
    Арт. X169139102
    Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160

      Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ 150/60 А 2160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169139102

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Колодезный насос Джилекс Водомет 150/60 А 2160 оснащен "омываемым" электродвигателем мощностью 1.46 кВт и способен перекачивать до 150 литров жидкости в минуту. Выкачивает воду из скважин, колодцев, водоемов. Также используется в организации полива в саду. Максимальная глубина погружения под воду - 30 м. В конструкцию входит поплавковый выключатель, который не позволяет работать насосу на "сухом ходу", что может вывести агрегат из строя. Корпус выполнен из нержавеющей стали для обеспечения долгой эксплуатации.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума при работе
        • Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой
        • Трехжильный 30-метровый кабель
        • Большая пропускная способность - 150 л/мин
        • Износоустойчивость
        • Мощный двигатель
        • Сетчатый фильтр
        • Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой
        • Простота эксплуатации