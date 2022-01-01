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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
    Арт. X1692128
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692128

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Водомет 60/32 используется для подачи воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, а также из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более для системы водоснабжения дома, для орошения сада или огорода.

        Преимущества

        • Насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/32 менее шумный
        • Благодаря расположению электропривода над насосной частью устройства кабель электропитания выводится из верхней крышки, уменьшая габариты насоса
        • Конструктивное решение – «плавающие» колеса позволяет получать более высокий гидравлический КПД
        • Наличие уплотнения, расположенного в верхней части гидравлической системы устройства создает защиту от попадания песка, увеличивая срок службы насоса