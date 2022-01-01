Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
Арт. X1692128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Водомет 60/32 используется для подачи воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, а также из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более для системы водоснабжения дома, для орошения сада или огорода.
Преимущества
- Насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/32 менее шумный
- Благодаря расположению электропривода над насосной частью устройства кабель электропитания выводится из верхней крышки, уменьшая габариты насоса
- Конструктивное решение – «плавающие» колеса позволяет получать более высокий гидравлический КПД
- Наличие уплотнения, расположенного в верхней части гидравлической системы устройства создает защиту от попадания песка, увеличивая срок службы насоса