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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
    Арт. X1692464
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692464

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Колодезный насос Джилекс Водомет 60/32 А с поплавком предназначен для выкачивания чистой воды с температурой от 1° до 35°С. Устанавливается в скважинах, колодцах, резервуарах диаметром более 100 мм. Насос применяют для системы водоснабжения дома, полива сада и огорода. Поплавковый выключатель исключает работу прибора без воды.

        Преимущества

        • Насос оснащен поплавковым выключателем, предохраняющим его от работы без расхода воды ("сухого хода")
        • Насос Водомет 60/32 А, благодаря "плавающим" рабочим колесам, способен перекачивать воду с содержанием песка до двух килограмм на 1 м3 воды
        • Встроенный конденсатор и кабель в комплекте
        • Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме
        • Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
        • Лазерная гравировка серийного номера
        • Дренажные каналы снижают нагрузку на двигатель и гидравлическую часть, при запуске и остановке насоса