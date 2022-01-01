Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 А с поплавком

Преимущества

Насос оснащен поплавковым выключателем, предохраняющим его от работы без расхода воды ("сухого хода")

Насос Водомет 60/32 А, благодаря "плавающим" рабочим колесам, способен перекачивать воду с содержанием песка до двух килограмм на 1 м3 воды

Встроенный конденсатор и кабель в комплекте

Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме

Двигатель охлаждается перекачиваемой водой

Лазерная гравировка серийного номера

Дренажные каналы снижают нагрузку на двигатель и гидравлическую часть, при запуске и остановке насоса

Колодезный насос Джилекс Водомет 60/32 А с поплавком предназначен для выкачивания чистой воды с температурой от 1° до 35°С. Устанавливается в скважинах, колодцах, резервуарах диаметром более 100 мм. Насос применяют для системы водоснабжения дома, полива сада и огорода. Поплавковый выключатель исключает работу прибора без воды.