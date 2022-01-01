Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52
Арт. X1692130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Джилекс Водомет 60/52 предназначен для передачи, поднятия воды из колодцев и использования ее для полива или организации водоснабжения в дачном доме.
Преимущества
- Тихая работа
- Высокий КПД
- Двигатель расположен над насосной частью, за счет чего уменьшены размеры аппарата;
- Шнур питания длиной 20 метров
- Трехжильное заземление