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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52
    Арт. X1692130
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692130

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Джилекс Водомет 60/52 предназначен для передачи, поднятия воды из колодцев и использования ее для полива или организации водоснабжения в дачном доме.

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Высокий КПД
        • Двигатель расположен над насосной частью, за счет чего уменьшены размеры аппарата;
        • Шнур питания длиной 20 метров
        • Трехжильное заземление