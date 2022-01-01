Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52

Преимущества

Тихая работа

Высокий КПД

Двигатель расположен над насосной частью, за счет чего уменьшены размеры аппарата;

Шнур питания длиной 20 метров

Трехжильное заземление





Погружной насос Джилекс Водомет 60/52 предназначен для передачи, поднятия воды из колодцев и использования ее для полива или организации водоснабжения в дачном доме.