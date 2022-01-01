Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком

Преимущества

Центробежный многоступенчатый электронасос

Высота подъема воды - 52 метра

Шнур питания длиной 20 метро

Трехжильное заземление

Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой





Колодезный насос Джилекс Водомет 60/52 А применяется для поднятия чистой воды из источника. Используется в местах отсутствия водопроводной системы. Агрегат полностью погружают в воду, при этом он не должен касаться стенок и дна колодца.