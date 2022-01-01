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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком
    Арт. X1692448
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692448

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Колодезный насос Джилекс Водомет 60/52 А применяется для поднятия чистой воды из источника. Используется в местах отсутствия водопроводной системы. Агрегат полностью погружают в воду, при этом он не должен касаться стенок и дна колодца.

        Преимущества

        • Центробежный многоступенчатый электронасос
        • Высота подъема воды - 52 метра
        • Шнур питания длиной 20 метро
        • Трехжильное заземление
        • Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой