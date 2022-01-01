Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А с поплавком
Арт. X1692448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Колодезный насос Джилекс Водомет 60/52 А применяется для поднятия чистой воды из источника. Используется в местах отсутствия водопроводной системы. Агрегат полностью погружают в воду, при этом он не должен касаться стенок и дна колодца.
Преимущества
- Центробежный многоступенчатый электронасос
- Высота подъема воды - 52 метра
- Шнур питания длиной 20 метро
- Трехжильное заземление
- Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой