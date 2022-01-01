Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72

Преимущества

Малошумность

Высокая производительность - 60 л/ми

Напор 72 метра

Двигатель охлаждается водой, проходящей между оболочкой статора и корпусом насоса - защита от перегрева

Отсутствие вибрации сохраняет скважину

Встроенный конденсатор

Не подвержен коррозии

Возможность работы в "запесоченных" скважинах





Погружной насос Джилекс Водомет 60/72 1072 используется для подачи воды в системах водоснабжения дома и для организации орошения сада. Погружается в скважины диаметром не менее 110 мм. Он полностью готов к подключению, так как комплектуется кабелем и встроенным конденсатором. Двигатель во время работы охлаждается водой, проходящей через насос, что защищает его от перегрева, а значит продлевает срок службы аппарата. В воде допускается небольшое количество песка.