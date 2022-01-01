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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72
    Арт. X1692136
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692136

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Джилекс Водомет 60/72 1072 используется для подачи воды в системах водоснабжения дома и для организации орошения сада. Погружается в скважины диаметром не менее 110 мм. Он полностью готов к подключению, так как комплектуется кабелем и встроенным конденсатором. Двигатель во время работы охлаждается водой, проходящей через насос, что защищает его от перегрева, а значит продлевает срок службы аппарата. В воде допускается небольшое количество песка. 

        Преимущества

        • Малошумность
        • Высокая производительность - 60 л/ми
        • Напор 72 метра
        • Двигатель охлаждается водой, проходящей между оболочкой статора и корпусом насоса - защита от перегрева
        • Отсутствие вибрации сохраняет скважину
        • Встроенный конденсатор
        • Не подвержен коррозии
        • Возможность работы в "запесоченных" скважинах