Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/72
Арт. X1692136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Джилекс Водомет 60/72 1072 используется для подачи воды в системах водоснабжения дома и для организации орошения сада. Погружается в скважины диаметром не менее 110 мм. Он полностью готов к подключению, так как комплектуется кабелем и встроенным конденсатором. Двигатель во время работы охлаждается водой, проходящей через насос, что защищает его от перегрева, а значит продлевает срок службы аппарата. В воде допускается небольшое количество песка.
Преимущества
- Малошумность
- Высокая производительность - 60 л/ми
- Напор 72 метра
- Двигатель охлаждается водой, проходящей между оболочкой статора и корпусом насоса - защита от перегрева
- Отсутствие вибрации сохраняет скважину
- Встроенный конденсатор
- Не подвержен коррозии
- Возможность работы в "запесоченных" скважинах