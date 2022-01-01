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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92
    Арт. X1692131
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692131

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Джилекс Водомет 60/92 - это высокопроизводительный аппарат, предназначенный для выкачивания и перемещения воды из колодцев или скважин.

        Преимущества

        • Термозащита двигателя
        • Сетчатый фильтр
        • Тихая работа
        • Высокая производительность - 3600 литров в час
        • Предназначен для длительной работы
        • Насос не требует особого обслуживания