Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92

Преимущества

Термозащита двигателя

Сетчатый фильтр

Тихая работа

Высокая производительность - 3600 литров в час

Предназначен для длительной работы

Насос не требует особого обслуживания





Погружной насос Джилекс Водомет 60/92 - это высокопроизводительный аппарат, предназначенный для выкачивания и перемещения воды из колодцев или скважин.