Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 60/92
Арт. X1692131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Джилекс Водомет 60/92 - это высокопроизводительный аппарат, предназначенный для выкачивания и перемещения воды из колодцев или скважин.
Преимущества
- Термозащита двигателя
- Сетчатый фильтр
- Тихая работа
- Высокая производительность - 3600 литров в час
- Предназначен для длительной работы
- Насос не требует особого обслуживания