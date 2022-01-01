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Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
    Арт. X169139150
    Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
    Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
    Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
    Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
      Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
      Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
      Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
      Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00

      Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169139150

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос для чистой воды Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - аппарат для откачивания воды, например, осушения бассейна. Особенность заключается в том, что насос автоматически начинает свою работу при минимальном уровне воды 5 мм (технология Aquasensor). Агрегат легко переключить с автоматического на ручной режим работы. Корпус насоса изготовлен из усиленного стекловолокном пластика. Предусмотрена защита двигателя от перегрузок.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды - 5 мм
        • Универсальное подключение для шлангов
        • Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм
        • Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм