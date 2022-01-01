Насос погружной GARDENA 13000 Aquasensor Comfort 01785-20.000.00
Арт. X169139150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос для чистой воды Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - аппарат для откачивания воды, например, осушения бассейна. Особенность заключается в том, что насос автоматически начинает свою работу при минимальном уровне воды 5 мм (технология Aquasensor). Агрегат легко переключить с автоматического на ручной режим работы. Корпус насоса изготовлен из усиленного стекловолокном пластика. Предусмотрена защита двигателя от перегрузок.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Защита двигателя от перегрузки
- Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды - 5 мм
- Универсальное подключение для шлангов
- Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм
- Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм