Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00

Преимущества

Подходит как для полива, так и для бытового водоснабжения

Полностью автоматизирован

В погружном автоматическом насосе высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предусмотрена защита от повреждений при сухом ходе

Встроенный обратный клапан

Погружной автоматический насос высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предназначен для забора чистой воды из шахт и колодцев, обычно в приусадебном хозяйстве. Благодаря высокой производительности (100 л/мин) совместим с системами полива, позволяя орошать большие площади. Автоматически поддерживает стабильное давление в водопроводной системе.