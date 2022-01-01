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Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
    Арт. X169139149
    Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
    Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
    Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
    Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
      Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
      Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
      Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
      Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00

      Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139149

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной автоматический насос высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предназначен для забора чистой воды из шахт и колодцев, обычно в приусадебном хозяйстве. Благодаря высокой производительности (100 л/мин) совместим с системами полива, позволяя орошать большие площади. Автоматически поддерживает стабильное давление в водопроводной системе.

        Преимущества

        • Подходит как для полива, так и для бытового водоснабжения
        • Полностью автоматизирован
        • В погружном автоматическом насосе высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предусмотрена защита от повреждений при сухом ходе
        • Встроенный обратный клапан