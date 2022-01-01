Насос погружной GARDENA высокого давления автоматический 01476-20.000.00
Арт. X169139149
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Погружной автоматический насос высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предназначен для забора чистой воды из шахт и колодцев, обычно в приусадебном хозяйстве. Благодаря высокой производительности (100 л/мин) совместим с системами полива, позволяя орошать большие площади. Автоматически поддерживает стабильное давление в водопроводной системе.
Преимущества
- Подходит как для полива, так и для бытового водоснабжения
- Полностью автоматизирован
- В погружном автоматическом насосе высокого давления Gardena 6000/5 01476-20.000.00 предусмотрена защита от повреждений при сухом ходе
- Встроенный обратный клапан