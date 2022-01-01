Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)

Преимущества

Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна - долгий срок службы

Защита от перегрузки

Ручка для удобства переноски

Электронасос Ливгидромаш ГНОМ 10-10 220В 20110650203 применяется для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды с содержанием твердых взвешенных частиц размером до 5 мм. Стойкость к коррозии. Рабочее колесо насоса, выполненное из чугуна, увеличивает срок службы. Автоматический выключатель. Электродвигатель отключается при перегрузке.