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Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)
    Арт. X169125203
    Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)

      Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125203

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электронасос Ливгидромаш ГНОМ 10-10 220В 20110650203 применяется для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды с содержанием твердых взвешенных частиц размером до 5 мм. Стойкость к коррозии. Рабочее колесо насоса, выполненное из чугуна, увеличивает срок службы. Автоматический выключатель. Электродвигатель отключается при перегрузке.

        Преимущества 

        • Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна - долгий срок службы
        • Защита от перегрузки
        • Ручка для удобства переноски