Насос погружной Гном 10*10 220В (Л)
Арт. X169125203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- Электронасос Ливгидромаш ГНОМ 10-10 220В 20110650203 применяется для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды с содержанием твердых взвешенных частиц размером до 5 мм. Стойкость к коррозии. Рабочее колесо насоса, выполненное из чугуна, увеличивает срок службы. Автоматический выключатель. Электродвигатель отключается при перегрузке.
Преимущества
- Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна - долгий срок службы
- Защита от перегрузки
- Ручка для удобства переноски