Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
Арт. Ю00000019882
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1
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Соединитель в комплекте
|елочка 1 1/4
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- Насос Karcher SP 5 Dirt 1.645-503 устойчив к нагрузкам и отличается надежностью. Используется для откачивания воды из прудов и затопленных помещений. Оснащен датчиком уровня с плавной регулировкой для предотвращения работы на сухом ходу. Модель способна перекачивать воду с частицами размером до 20 мм.
Преимущества
- Производительность - 9500 л/ч
- Откачка воды с частицами размером 20 мм
- Поплавковый выключатель и коммуникационный уровень - работа в автоматическом режиме
- Удобная рукоятка для переноски
- Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу
- Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 5 Dirt 1.645-503
- Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц
- Датчик уровня с плавной регулировкой - защита от сухого хода
- Уровень остаточной жидкости: 25 мм