Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
5.0
3
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
    Арт. Ю00000019882
    5.0
    3
    Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
    Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
      Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt
      Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt

      Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019882
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      220 ₽
      5.0
      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
      5 360 ₽
      4.0
      Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
      Штуцер - гайка JIF 1x25 (75879)
      280 ₽
      Штуцер - гайка JIF 1x25 (75879)
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      2 390 ₽
      4.0
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      210 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      Отвертка Ultra Grip SL 5 х 100 мм CR-V Кобальт 646-256
      200 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 5 х 100 мм CR-V Кобальт 646-256
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      130 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-829, 30х152 мм
      165 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-829, 30х152 мм
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      400 ₽
      4.0
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насос Karcher SP 5 Dirt 1.645-503 устойчив к нагрузкам и отличается надежностью. Используется для откачивания воды из прудов и затопленных помещений. Оснащен датчиком уровня с плавной регулировкой для предотвращения работы на сухом ходу. Модель способна перекачивать воду с частицами размером до 20 мм.

        Преимущества

        • Производительность - 9500 л/ч
        • Откачка воды с частицами размером 20 мм
        • Поплавковый выключатель и коммуникационный уровень - работа в автоматическом режиме
        • Удобная рукоятка для переноски
        • Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу
        • Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 5 Dirt 1.645-503
        • Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц
        • Датчик уровня с плавной регулировкой - защита от сухого хода
        • Уровень остаточной жидкости: 25 мм