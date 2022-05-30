Дренажный насос Karcher SP 5 Dirt

Преимущества

Производительность - 9500 л/ч

Откачка воды с частицами размером 20 мм

Поплавковый выключатель и коммуникационный уровень - работа в автоматическом режиме

Удобная рукоятка для переноски

Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу

Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 5 Dirt 1.645-503

Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц

Датчик уровня с плавной регулировкой - защита от сухого хода

Уровень остаточной жидкости: 25 мм

Насос Karcher SP 5 Dirt 1.645-503 устойчив к нагрузкам и отличается надежностью. Используется для откачивания воды из прудов и затопленных помещений. Оснащен датчиком уровня с плавной регулировкой для предотвращения работы на сухом ходу. Модель способна перекачивать воду с частицами размером до 20 мм.