Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0

Погружной насос SP 1 Dirt используется для откачивания грязной воды. Используется в частных домах, гаражных постройках, на дачных участках. Обладает производительностью 5500 литров в час, способен откачивать воду с частицами диаметром менее 20 мм. Насос дренажный SP 1 Dirt оснащен поплавковым выключателем, который защищает прибор от сухого хода. Выключатель можно зафиксировать на необходимом уровне. Работает от сети. Имеет удобную ручку для переноски. Оборудование системой Quick Connect упрощает присоединение шланга. В Интернет-магазине “Бигам” насос KARCHER SP 1 Dirt купить можно с доставкой в любой регион.

Преимущества

Эффективная откачка воды с частицами размером до 20 мм

Прочная и удобная конструкция

Фильтр предотвращает попадание крупных частиц в крыльчатку

Возможность зафиксировать поплавковый выключатель

Система Quick Connect

Защита от загрязнений

Комплектация