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Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
5.0
3
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
    Арт. Ю00000019880
    5.0
    3
    Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
    Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
    Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
    Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
      Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
      Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
      Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0
      Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0

      Дренажный насос Karcher SP 1 Dirt 1.645-500.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019880
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной насос SP 1 Dirt используется для откачивания грязной воды. Используется в частных домах, гаражных постройках, на дачных участках. Обладает производительностью 5500 литров в час, способен откачивать воду с частицами диаметром менее 20 мм. Насос дренажный SP 1 Dirt оснащен поплавковым выключателем, который защищает прибор от сухого хода. Выключатель можно зафиксировать на необходимом уровне. Работает от сети. Имеет удобную ручку для переноски. Оборудование системой Quick Connect упрощает присоединение шланга. В Интернет-магазине “Бигам” насос KARCHER SP 1 Dirt купить можно с доставкой в любой регион.

        Преимущества

        • Эффективная откачка воды с частицами размером до 20 мм
        • Прочная и удобная конструкция
        • Фильтр предотвращает попадание крупных частиц в крыльчатку
        • Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
        • Система Quick Connect
        • Защита от загрязнений

        Комплектация

        • Насос
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка