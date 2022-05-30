Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
Арт. Ю00000019881
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1
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Соединитель в комплекте
|елочка 1 1/4
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- Насос Karcher SP 2 Flat 1.645-501 предназначен для работы с чистой водой. Благодаря складывающимся ножкам можно осушить емкость до уровня воды в 1 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую. Пропускная способность составляет 6000 л/ч. Ручку используют как держатель для проводов и для переноски аппарата.
Преимущества
- Поплавковая система выключения - работа в автоматическом режиме
- Удобная ручка для переноски
- Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу
- Защита от сухого хода
- Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 2 Flat 1.645-501
- Складываемые ножки
- Возможность фиксации поплавка - продолжительная работа
- Уровень остаточной жидкости: 1 мм