Дренажный насос Karcher SP 2 Flat

Преимущества

Поплавковая система выключения - работа в автоматическом режиме

Удобная ручка для переноски

Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу

Защита от сухого хода

Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 2 Flat 1.645-501

Складываемые ножки

Возможность фиксации поплавка - продолжительная работа

Уровень остаточной жидкости: 1 мм

Насос Karcher SP 2 Flat 1.645-501 предназначен для работы с чистой водой. Благодаря складывающимся ножкам можно осушить емкость до уровня воды в 1 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую. Пропускная способность составляет 6000 л/ч. Ручку используют как держатель для проводов и для переноски аппарата.