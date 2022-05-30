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Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
5.0
3
4 829 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
    Арт. Ю00000019881
    5.0
    3
    Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
    Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
      Дренажный насос Karcher SP 2 Flat
      Дренажный насос Karcher SP 2 Flat

      Дренажный насос Karcher SP 2 Flat

      4 829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019881
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1 1/4
      Все характеристики
      4 829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Karcher SP 2 Flat 1.645-501 предназначен для работы с чистой водой. Благодаря складывающимся ножкам можно осушить емкость до уровня воды в 1 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую. Пропускная способность составляет 6000 л/ч. Ручку используют как держатель для проводов и для переноски аппарата.

        Преимущества

        • Поплавковая система выключения - работа в автоматическом режиме
        • Удобная ручка для переноски
        • Система Quick Connect - быстрое подключение шлангов к насосу
        • Защита от сухого хода
        • Керамическое уплотнительное кольцо с масляной камерой - долгий срок службы насоса Karcher SP 2 Flat 1.645-501
        • Складываемые ножки
        • Возможность фиксации поплавка - продолжительная работа
        • Уровень остаточной жидкости: 1 мм