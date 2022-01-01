Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)

Преимущества

Трехфазный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность

Ручка для удобства переноски Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010

Откачивание грязной воды, при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3

Насос Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010 подходит для орошения, применения при строительных и ремонтных работах, использования в различных отраслях. Ударопрочность. Корпус выполнен из металла, что гарантирует прочность насоса и стойкость к ударам.