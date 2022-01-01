Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)
Арт. X169125204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 3
- Насос Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010 подходит для орошения, применения при строительных и ремонтных работах, использования в различных отраслях. Ударопрочность. Корпус выполнен из металла, что гарантирует прочность насоса и стойкость к ударам.
Преимущества
- Трехфазный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность
- Ручка для удобства переноски Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010
- Откачивание грязной воды, при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3