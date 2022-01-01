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Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)
    Арт. X169125204
    Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)

      Насос погружной Ливгидромаш ГНОМ 25*20 380В (Л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125204

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2 1/2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010 подходит для орошения, применения при строительных и ремонтных работах, использования в различных отраслях. Ударопрочность. Корпус выполнен из металла, что гарантирует прочность насоса и стойкость к ударам.

        Преимущества

        • Трехфазный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность
        • Ручка для удобства переноски Ливгидромаш ГНОМ 25/20 20010650010
        • Откачивание грязной воды, при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3