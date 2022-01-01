Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н

Преимущества

Подъем воды из различных резервуаров с глубиной до 5 метров

Производительность 850 л/час

Высота подъема 65 м

Защита от перегрева

Погружение насоса осуществляется при помощи троса, закрепленного в отверстиях

Максимальный размер частиц: 5 мм

Электрический кабель длиной 10 м

Алюминиевый корпус - износостойкость

Погружной скважинный насос Союз НГС-97128Н с нижним забором используется для подъема воды из резервуаров диаметром от 100 мм для орошения, полива садов и других бытовых нужд. Имеет алюминиевый корпус, который не подвержен коррозии. Двигатель защищен от перегрева благодаря термопредохранителю.