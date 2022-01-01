Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
Арт. X16912350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос Союз НГС-97128Н с нижним забором используется для подъема воды из резервуаров диаметром от 100 мм для орошения, полива садов и других бытовых нужд. Имеет алюминиевый корпус, который не подвержен коррозии. Двигатель защищен от перегрева благодаря термопредохранителю.
Преимущества
- Подъем воды из различных резервуаров с глубиной до 5 метров
- Производительность 850 л/час
- Высота подъема 65 м
- Защита от перегрева
- Погружение насоса осуществляется при помощи троса, закрепленного в отверстиях
- Максимальный размер частиц: 5 мм
- Электрический кабель длиной 10 м
- Алюминиевый корпус - износостойкость