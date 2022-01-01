Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
    Арт. X16912350
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
    Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н
      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н

      Насос погружной СОЮЗ НГС-97128 Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X16912350

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос Союз НГС-97128Н с нижним забором используется для подъема воды из резервуаров диаметром от 100 мм для орошения, полива садов и других бытовых нужд. Имеет алюминиевый корпус, который не подвержен коррозии. Двигатель защищен от перегрева благодаря термопредохранителю.

        Преимущества

        • Подъем воды из различных резервуаров с глубиной до 5 метров
        • Производительность 850 л/час
        • Высота подъема 65 м
        • Защита от перегрева
        • Погружение насоса осуществляется при помощи троса, закрепленного в отверстиях
        • Максимальный размер частиц: 5 мм
        • Электрический кабель длиной 10 м
        • Алюминиевый корпус - износостойкость