Насос погружной SUBLINE T3-23

Преимущества:

Насос отличного качества по доступной цене

Легкий монтаж и демонтаж;

Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка;

Встроенный обратный клапан;

Рабочий конец вала: нержавеющая сталь.

Основное назначение погружного насоса Subline T3-23 - подача чистой воды из скважин диаметром не менее 3"(75мм) или глубоких колодцев и открытых водоемов.