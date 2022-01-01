Насос погружной SUBLINE T3-23
Арт. X1692115
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Основное назначение погружного насоса Subline T3-23 - подача чистой воды из скважин диаметром не менее 3"(75мм) или глубоких колодцев и открытых водоемов.
Преимущества:
- Насос отличного качества по доступной цене
- Легкий монтаж и демонтаж;
- Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка;
- Встроенный обратный клапан;
- Рабочий конец вала: нержавеющая сталь.