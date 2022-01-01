Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос погружной SUBLINE T3-23
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной SUBLINE T3-23
    Арт. X1692115
    Насос погружной SUBLINE T3-23

      Насос погружной SUBLINE T3-23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692115

      Характеристики

      Производитель
      		Sumoto
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Основное назначение погружного насоса Subline T3-23 - подача чистой воды из скважин диаметром не менее 3"(75мм) или глубоких колодцев и открытых водоемов.

        Преимущества:

        • Насос отличного качества по доступной цене
        • Легкий монтаж и демонтаж;
        • Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка;
        • Встроенный обратный клапан;
        • Рабочий конец вала: нержавеющая сталь.