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Поверхностный насос Aquario ADB-40
3.4
10
7 055 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario ADB-40
Арт. X1691981
3.4
10
Поверхностный насос Aquario ADB-40
Поверхностный насос Aquario ADB-40
Поверхностный насос Aquario ADB-40
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario ADB-40
Поверхностный насос Aquario ADB-40
Поверхностный насос Aquario ADB-40

Поверхностный насос Aquario ADB-40

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7 055 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691981
3.4
10

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 055 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Поверхностный насос AQUARIO 40 – электроприбор для снабжения чистой водой загородных домов, дач и коттеджей для бытовых нужд и полива растений. Также применяется для увеличения напора в центральной водопроводной системе. Допустимый размер твердых частиц не более 0,1 мм. Насос можно использовать даже для умеренно горячей воды - до +600 С. Глубина забора воды составляет 7 м, но желательно использовать при залегании воды не глубже 5 м. Насос создает хорошее давление – до 3-х атмосфер, высота водяного столба достигает 30 м.

    Преимущества

    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Бесшумная работы
    • Надежность AQUARIO Adb-40 2440
    • Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса