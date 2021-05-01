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Поверхностный насос Aquario ADB-40
Арт. X1691981
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос AQUARIO 40 – электроприбор для снабжения чистой водой загородных домов, дач и коттеджей для бытовых нужд и полива растений. Также применяется для увеличения напора в центральной водопроводной системе. Допустимый размер твердых частиц не более 0,1 мм. Насос можно использовать даже для умеренно горячей воды - до +600 С. Глубина забора воды составляет 7 м, но желательно использовать при залегании воды не глубже 5 м. Насос создает хорошее давление – до 3-х атмосфер, высота водяного столба достигает 30 м.
Преимущества
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Бесшумная работы
- Надежность AQUARIO Adb-40 2440
- Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса