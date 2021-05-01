Поверхностный насос Aquario ADB-40

Преимущества

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Бесшумная работы

Надежность AQUARIO Adb-40 2440

Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса

Поверхностный насос AQUARIO 40 – электроприбор для снабжения чистой водой загородных домов, дач и коттеджей для бытовых нужд и полива растений. Также применяется для увеличения напора в центральной водопроводной системе. Допустимый размер твердых частиц не более 0,1 мм. Насос можно использовать даже для умеренно горячей воды - до +60С. Глубина забора воды составляет 7 м, но желательно использовать при залегании воды не глубже 5 м. Насос создает хорошее давление – до 3-х атмосфер, высота водяного столба достигает 30 м.