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Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
    Арт. X1691922
    5.0
    2
    Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
    Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
    Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
    Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
      Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
      Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
      Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
      Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355

      Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691922
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос поверхностный AQUARIO ADP 355 центробежный с эжектором применяется для перекачки чистой воды из различных источников: скважин, колодцев, бочек, бассейнов, открытых водоемов и др. Прибор устанавливается на поверхности земли в помещении или на улице под навесом и предназначен только для использования в быту. Насос поднимает воду с глубины до 20 м, имеет простую систему подключения. Хорошая производительность - до 2400 л в минуту. Может перекачивать только чистую пресную воду с максимальным диаметром частиц не более 1 мм. В комплекте идет дополнительная труба для обратного прохода воды через эжектор.

        Преимущества

        • Двигатель имеет воздушное охлаждение и при перегреве автоматически отключается
        • Внешний эжектор в комплекте
        • Надежность AQUARIO ADP-355 2635
        • Долговечность