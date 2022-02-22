Центробежный поверхностный насос с эжектором Aquario ADP-355
Арт. X1691922
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Насос поверхностный AQUARIO ADP 355 центробежный с эжектором применяется для перекачки чистой воды из различных источников: скважин, колодцев, бочек, бассейнов, открытых водоемов и др. Прибор устанавливается на поверхности земли в помещении или на улице под навесом и предназначен только для использования в быту. Насос поднимает воду с глубины до 20 м, имеет простую систему подключения. Хорошая производительность - до 2400 л в минуту. Может перекачивать только чистую пресную воду с максимальным диаметром частиц не более 1 мм. В комплекте идет дополнительная труба для обратного прохода воды через эжектор.
Преимущества
- Двигатель имеет воздушное охлаждение и при перегреве автоматически отключается
- Внешний эжектор в комплекте
- Надежность AQUARIO ADP-355 2635
- Долговечность