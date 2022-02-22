Поверхностный насос Aquario AJC-100
Арт. X1691906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос модели AJC-100 предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
Преимущества
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Надежность
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304