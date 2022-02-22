Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Aquario AJC-100
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Aquario AJC-100
    Арт. X1691906
    5.0
    2
    Поверхностный насос Aquario AJC-100
    Поверхностный насос Aquario AJC-100
    Поверхностный насос Aquario AJC-100
      Поверхностный насос Aquario AJC-100
      Поверхностный насос Aquario AJC-100
      Поверхностный насос Aquario AJC-100

      Поверхностный насос Aquario AJC-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691906
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос модели AJC-100 предназначен для перекачивания чистой холодной  пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п.  с глубиной залегания воды не более 7,5м. Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.

        Преимущества

        • Материал диффузора и эжектора - технополимер
        • Надежность
        • Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304