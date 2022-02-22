Поверхностный насос Aquario AJC-100

Преимущества

Материал диффузора и эжектора - технополимер

Надежность

Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304

Насос модели AJC-100 предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.