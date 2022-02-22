- Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Арт. X1691917
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Соединитель в комплекте
|нет
|
Высокий напор
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- AQUARIO AJC-125C 1150 Вт это поверхностный насос, который применяется для транспортировки чистой воды из емкостей, водоемов, скважин и колодцев для бытового водоснабжения. Насос откачивает воду температурой меньше 40°, допустимая глубина источника - до 8,5 метров. В конструкции есть защитное тепловое реле. Прибор желательно защищать от воздействия осадков и прямых солнечных лучей. Возможна эксплуатация насоса и в помещении и на открытой местности. Опорные ножки придают устойчивости конструкции и его можно устанавливать на неровной поверхности. AQUARIO AJC-125C купить можно на садовый и дачный участок, в загородный дом для полива растений, водоснабжения, наполнения бассейнов.
Преимущества
- Производительность 4200 литров в час
- Напор воды до 42 метров
- Воздушное охлаждение двигателя
- Устойчивые опорные ножки
- Корпус насосной части выполнен из прочного чугуна
Комплектация
- Насос
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка