Поверхностный насос Aquario AJC-125C

AQUARIO AJC-125C 1150 Вт это поверхностный насос, который применяется для транспортировки чистой воды из емкостей, водоемов, скважин и колодцев для бытового водоснабжения. Насос откачивает воду температурой меньше 40°, допустимая глубина источника - до 8,5 метров. В конструкции есть защитное тепловое реле. Прибор желательно защищать от воздействия осадков и прямых солнечных лучей. Возможна эксплуатация насоса и в помещении и на открытой местности. Опорные ножки придают устойчивости конструкции и его можно устанавливать на неровной поверхности. AQUARIO AJC-125C купить можно на садовый и дачный участок, в загородный дом для полива растений, водоснабжения, наполнения бассейнов.

Преимущества

Производительность 4200 литров в час

Напор воды до 42 метров

Воздушное охлаждение двигателя

Устойчивые опорные ножки

Корпус насосной части выполнен из прочного чугуна

Комплектация