Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
4.8
4
16 410 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Арт. X1691917
4.8
4
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Поверхностный насос Aquario AJC-125C
Поверхностный насос Aquario AJC-125C

Поверхностный насос Aquario AJC-125C

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1691917
4.8
4

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
740 ₽
5.0
Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
Угловая гибкая подводка 000673 (1", 800 мм)
1 088 ₽
5.0
Угловая гибкая подводка 000673 (1", 800 мм)
Манометр Aquario PG-S40R
415 ₽
5.0
Манометр Aquario PG-S40R
Угловая гибкая подводка 000672 (1", 600 мм)
895 ₽
5.0
Угловая гибкая подводка 000672 (1", 600 мм)
Реле давления Belamos PS-02C
590 ₽
5.0
Реле давления Belamos PS-02C
Манометр Aquario PG-SS40R
471 ₽
5.0
Манометр Aquario PG-SS40R
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
1 020 ₽
5.0
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
420 ₽
4.5
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
Штуцер 1"нар.-25 латунь
300 ₽
4.5
Штуцер 1"нар.-25 латунь
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
120 ₽
5.0
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
Шланг Дачник Экстра 40322 ПВХ 3/4"*25м 1-слойный морозостойкий пищевой
Нет в наличии
Шланг Дачник Экстра 40322 ПВХ 3/4"*25м 1-слойный морозостойкий пищевой
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • AQUARIO AJC-125C 1150 Вт это поверхностный насос, который применяется для транспортировки чистой воды из емкостей, водоемов, скважин и колодцев для бытового водоснабжения. Насос откачивает воду температурой меньше 40°, допустимая глубина источника - до 8,5 метров. В конструкции есть защитное тепловое реле. Прибор желательно защищать от воздействия осадков и прямых солнечных лучей. Возможна эксплуатация насоса и в помещении и на открытой местности. Опорные ножки придают устойчивости конструкции и его можно устанавливать на неровной поверхности. AQUARIO AJC-125C купить можно на садовый и дачный участок, в загородный дом для полива растений, водоснабжения, наполнения бассейнов.

    Преимущества

    • Производительность 4200 литров в час
    • Напор воды до 42 метров
    • Воздушное охлаждение двигателя
    • Устойчивые опорные ножки
    • Корпус насосной части выполнен из прочного чугуна

    Комплектация

    • Насос
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка