Поверхностный насос Aquario AJC-80
Арт. X1691908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос модели AJC-80 предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
Преимущества
- Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В