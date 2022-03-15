Садовый поверхностный насос Belamos XP 05 L

Преимущества

Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок

Максимальная производительность - 1800 л/ч

Рабочее колесо с прямолинейными периферийными лопатками выполнено из латуни

Воздушное охлаждение электродвигателя

Не требуется обслуживание

Прочный чугунный корпус защищает внутренние детали от повреждений

Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины

Малые габариты

Сетевой кабель с евровилкой в комплекте

Для работы насоса необходимо использовать обратный клапан (опция)

Садовый насос Беламос XP 05 L легко устанавливаются там, где мало места. Служит для подачи чистой воды в дом, орошения сада и огорода. Способен создавать высокое давление при небольшом расходе электроэнергии. При мощности двигателя 350 Вт насос способен поднимать воду на высоту до 29 м. Чугунный корпус отличается износостойкостью и защищает внутренние детали от механических повреждений.