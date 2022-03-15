Садовый поверхностный насос Belamos XP 05 L
Арт. X16919123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Садовый насос Беламос XP 05 L легко устанавливаются там, где мало места. Служит для подачи чистой воды в дом, орошения сада и огорода. Способен создавать высокое давление при небольшом расходе электроэнергии. При мощности двигателя 350 Вт насос способен поднимать воду на высоту до 29 м. Чугунный корпус отличается износостойкостью и защищает внутренние детали от механических повреждений.
Преимущества
- Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок
- Максимальная производительность - 1800 л/ч
- Рабочее колесо с прямолинейными периферийными лопатками выполнено из латуни
- Воздушное охлаждение электродвигателя
- Не требуется обслуживание
- Прочный чугунный корпус защищает внутренние детали от повреждений
- Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
- Малые габариты
- Сетевой кабель с евровилкой в комплекте
- Для работы насоса необходимо использовать обратный клапан (опция)