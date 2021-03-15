Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
Арт. X1691933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 06 относится к типу центробежных самовсасывающих насосов. Используется для подачи чистой воды из скважин, колодцев и прочих резервуаров. С его помощью организуют полив на садовом участке. Чугунный корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений и отличается износостойкостью. Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок.
Преимущества
- Не требуется обслуживание
- Максимальная производительность - 2800 л/ч
- Возможна подача воды с восьмиметровой глубины
- Прочный чугунный корпус
- Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки