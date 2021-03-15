Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)

Преимущества

Не требуется обслуживание

Максимальная производительность - 2800 л/ч

Возможна подача воды с восьмиметровой глубины

Прочный чугунный корпус

Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки

Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 06 относится к типу центробежных самовсасывающих насосов. Используется для подачи чистой воды из скважин, колодцев и прочих резервуаров. С его помощью организуют полив на садовом участке. Чугунный корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений и отличается износостойкостью. Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок.