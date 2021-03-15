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Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
4.5
2
6 000 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
    Арт. X1691933
    4.5
    2
    Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)

      Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)

      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691933
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 06 относится к типу центробежных самовсасывающих насосов. Используется для подачи чистой воды из скважин, колодцев и прочих резервуаров. С его помощью организуют полив на садовом участке. Чугунный корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений и отличается износостойкостью. Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок.

        Преимущества

        • Не требуется обслуживание
        • Максимальная производительность - 2800 л/ч
        • Возможна подача воды с восьмиметровой глубины
        • Прочный чугунный корпус
        • Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки