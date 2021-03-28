Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)

Преимущества

Предусмотрена ручка для удобства переноски

Высокая производительность - 65 л/мин

Не требуется обслуживание

Подъем воды на высоту до 50 метров

Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений

Мощный двигатель с термозащитой

Предназначен для длительной работы

Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 13 применяют для орошения газонов и грядок, для водоснабжения частных домов. Осуществляет подъем воды с глубины до 8 метров на высоту до 50 метров. Насос отличается тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности.