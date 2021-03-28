Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
Арт. X1691932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 13 применяют для орошения газонов и грядок, для водоснабжения частных домов. Осуществляет подъем воды с глубины до 8 метров на высоту до 50 метров. Насос отличается тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности.
Преимущества
- Предусмотрена ручка для удобства переноски
- Высокая производительность - 65 л/мин
- Не требуется обслуживание
- Подъем воды на высоту до 50 метров
- Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Мощный двигатель с термозащитой
- Предназначен для длительной работы