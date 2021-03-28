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Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
5.0
1
10 190 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
    Арт. X1691932
    5.0
    1
    Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)

      Поверхностный насос Belamos XA 13 (чугун)

      10 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691932
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      10 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 13 применяют для орошения газонов и грядок, для водоснабжения частных домов. Осуществляет подъем воды с глубины до 8 метров на высоту до 50 метров. Насос отличается тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности.

        Преимущества

        • Предусмотрена ручка для удобства переноски
        • Высокая производительность - 65 л/мин
        • Не требуется обслуживание
        • Подъем воды на высоту до 50 метров
        • Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
        • Мощный двигатель с термозащитой
        • Предназначен для длительной работы