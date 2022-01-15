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Поверхностный насос Belamos XI 09 (нержавеющая сталь)
5.0
1
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XI 09 (нержавеющая сталь)
    Арт. X1691935
    5.0
    1
    Поверхностный насос Belamos XI 09 (нержавеющая сталь)

      Поверхностный насос Belamos XI 09 (нержавеющая сталь)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691935
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 09 используют для организации полива или орошения сада, также для водоснабжения загородного дома. Перекачивает только чистую воду из колодцев, скважин. Для предотвращения поломки предусмотрена защита двигателя от перегрузки. Корпус насоса из нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы агрегата. Незаменим во время дачного сезона.

        Преимущества

        • Насос имеет производительность - 3200 л/ч
        • Подъем воды на высоту до 45 метров
        • Не требуется обслуживание
        • Предназначен для длительной работы
        • Электродвигатель защищен от перегрузок
        • Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности
        • Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины