Поверхностный насос Belamos XI 09 (нержавеющая сталь)

Преимущества

Насос имеет производительность - 3200 л/ч

Подъем воды на высоту до 45 метров

Не требуется обслуживание

Предназначен для длительной работы

Электродвигатель защищен от перегрузок

Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности

Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины

Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 09 используют для организации полива или орошения сада, также для водоснабжения загородного дома. Перекачивает только чистую воду из колодцев, скважин. Для предотвращения поломки предусмотрена защита двигателя от перегрузки. Корпус насоса из нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы агрегата. Незаменим во время дачного сезона.