Поверхностный насос Belamos XK 06
Арт. X16919100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос БЕЛАМОС XK 06 оснащен однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предназначен для забора чистой воды из различных источников. Насос может использоваться для организации водоснабжения, системы орошения в садах и на приусадебных участках. Для надежной установки аппарата на любой поверхности предусмотрены крепления-ножки.
Преимущества
- Подъем воды на высоту до 35 м
- Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки
- Возможна подача воды с восьмиметровой глубины
- Максимальная производительность - 2800 л/ч
- Не требуется обслуживание