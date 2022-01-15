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Поверхностный насос Belamos XK 06
4.5
2
6 000 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XK 06
    Арт. X16919100
    4.5
    2
    Поверхностный насос Belamos XK 06
    Поверхностный насос Belamos XK 06
    Поверхностный насос Belamos XK 06
      Поверхностный насос Belamos XK 06
      Поверхностный насос Belamos XK 06
      Поверхностный насос Belamos XK 06

      Поверхностный насос Belamos XK 06

      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16919100
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XK 06 оснащен однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предназначен для забора чистой воды из различных источников. Насос может использоваться для организации водоснабжения, системы орошения в садах и на приусадебных участках. Для надежной установки аппарата на любой поверхности предусмотрены крепления-ножки.

        Преимущества

        • Подъем воды на высоту до 35 м
        • Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки
        • Возможна подача воды с восьмиметровой глубины
        • Максимальная производительность - 2800 л/ч
        • Не требуется обслуживание