Поверхностный насос Belamos XK 06

Преимущества

Подъем воды на высоту до 35 м

Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки

Возможна подача воды с восьмиметровой глубины

Максимальная производительность - 2800 л/ч

Не требуется обслуживание

Поверхностный насос БЕЛАМОС XK 06 оснащен однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предназначен для забора чистой воды из различных источников. Насос может использоваться для организации водоснабжения, системы орошения в садах и на приусадебных участках. Для надежной установки аппарата на любой поверхности предусмотрены крепления-ножки.