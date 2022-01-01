Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды.

Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель.

Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева.

Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы.

Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию.

Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания.

Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе.

Эргономичная ручка для удобной переноски.

Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок.

Комплектация:

Насос METABO P 2000 G. Уплотнительная лента. Инструкция по эксплуатации. Упаковка.

Садовый насос Metabo P 2000 G - аппарат для откачивания жидкости из бассейнов и различных резервуаров, орошения садовых участков и подачи чистой воды. Конструкция имеет ручку для удобства переноски и обрезиненные ножки для уменьшения вибрации во время работы. Аппарат способен перекачивать до 2000 литров в час.