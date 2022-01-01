Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
Арт. X16919129
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
Подробное описание товара:Садовый насос Metabo P 2000 G - аппарат для откачивания жидкости из бассейнов и различных резервуаров, орошения садовых участков и подачи чистой воды. Конструкция имеет ручку для удобства переноски и обрезиненные ножки для уменьшения вибрации во время работы. Аппарат способен перекачивать до 2000 литров в час.
Особенности и Преимущества:
- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды.
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель.
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева.
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы.
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию.
- Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания.
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе.
- Эргономичная ручка для удобной переноски.
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок.
Комплектация:
- Насос METABO P 2000 G.
- Уплотнительная лента.
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.