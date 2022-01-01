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Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
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Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
    Арт. X16919129
    Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
    Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
    Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
      Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
      Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000
      Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000

      Насос поверхностный Metabo P2000G садовый 450 Вт, 600962000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16919129

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Садовый насос Metabo P 2000 G - аппарат для откачивания жидкости из бассейнов и различных резервуаров, орошения садовых участков и подачи чистой воды. Конструкция имеет ручку для удобства переноски и обрезиненные ножки для уменьшения вибрации во время работы. Аппарат способен перекачивать до 2000 литров в час.

        Особенности и Преимущества:

        • Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды.
        • Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель.
        • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева.
        • Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы.
        • Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию.
        • Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания.
        • Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе.
        • Эргономичная ручка для удобной переноски.
        • Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок.

        Комплектация:

        1. Насос METABO P 2000 G.
        2. Уплотнительная лента.
        3. Инструкция по эксплуатации.
        4. Упаковка. 