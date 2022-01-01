Насос поверхностный Metabo P4000S
Арт. X16920113
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
Подробное описание товара:Насос Metabo (Метабо) P 4000 S - прекрасно подойдет для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. Мощный мотор позволяет доставать воду с глубины 8 метров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Может использоваться в саду или огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой 3 разбрызгивателя.
Особенности и Преимущества:
- Полив сада.
- Подъём, выкачивание, перекачивание воды без примесей.
- Подъём грунтовых вод.
- Подходит для полива с использованием до 3 разбрызгивателей.
- Работает с минимальным уровнем шума, что позволяет устанавливать ее внутри помещения.
- Не требует постоянного технического ухода.
Комплектация:
- Насос.
- Инструкция.
- Упаковка.