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Насос поверхностный Metabo P4000S
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Metabo P4000S
    Арт. X16920113
    Насос поверхностный Metabo P4000S
    Насос поверхностный Metabo P4000S
    Насос поверхностный Metabo P4000S
      Насос поверхностный Metabo P4000S
      Насос поверхностный Metabo P4000S
      Насос поверхностный Metabo P4000S

      Насос поверхностный Metabo P4000S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16920113

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Насос Metabo (Метабо) P 4000 S - прекрасно подойдет для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. Мощный мотор позволяет доставать воду с глубины 8 метров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Может использоваться в саду или огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой 3 разбрызгивателя.

        Особенности и Преимущества:

        • Полив сада.
        • Подъём, выкачивание, перекачивание воды без примесей.
        • Подъём грунтовых вод.
        • Подходит для полива с использованием до 3 разбрызгивателей.
        • Работает с минимальным уровнем шума, что позволяет устанавливать ее внутри помещения.
        • Не требует постоянного технического ухода.

        Комплектация:

        1. Насос.
        2. Инструкция.
        3. Упаковка.