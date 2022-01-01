Насос поверхностный Metabo P4000S

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Полив сада.

Подъём, выкачивание, перекачивание воды без примесей.

Подъём грунтовых вод.

Подходит для полива с использованием до 3 разбрызгивателей.

Работает с минимальным уровнем шума, что позволяет устанавливать ее внутри помещения.

Не требует постоянного технического ухода.

Комплектация:

Насос. Инструкция. Упаковка.

Насос Metabo (Метабо) P 4000 S - прекрасно подойдет для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. Мощный мотор позволяет доставать воду с глубины 8 метров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая устойчива к загрязнениям и ржавым пятнам. Может использоваться в саду или огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой 3 разбрызгивателя.