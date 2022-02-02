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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
5.0
2
9 290 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Арт. X16919110
5.0
2
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000

Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000

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9 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16919110
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000 применяется для водоснабжения в загородных домах. Поддерживает нужное давление для бесперебойной работы. Благодаря двигателю мощностью 600 Вт центробежный насос способен поднимать воду с глубины 9 метров из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Агрегат используют для организации полива огорода и орошения в саду. Встроенный эжектор с системой труб Вентури увеличивает давление на выходе и глубину всасывания. Корпус насоса выполнен из чугуна, что способствует прочности конструкции.

    Преимущества

    • Корпус насоса изготовлен из чугуна - для увеличения прочности конструкции
    • Электродвигатель защищен от перегрева
    • Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
    • Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Не требует особого обслуживания
    • Длительный срок эксплуатации
    • Высокая производительность - 3600 л/час
    • Подъем воды на высоту до 35 м