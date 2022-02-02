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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
Арт. X16919110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000 применяется для водоснабжения в загородных домах. Поддерживает нужное давление для бесперебойной работы. Благодаря двигателю мощностью 600 Вт центробежный насос способен поднимать воду с глубины 9 метров из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Агрегат используют для организации полива огорода и орошения в саду. Встроенный эжектор с системой труб Вентури увеличивает давление на выходе и глубину всасывания. Корпус насоса выполнен из чугуна, что способствует прочности конструкции.
Преимущества
- Корпус насоса изготовлен из чугуна - для увеличения прочности конструкции
- Электродвигатель защищен от перегрева
- Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
- Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Не требует особого обслуживания
- Длительный срок эксплуатации
- Высокая производительность - 3600 л/час
- Подъем воды на высоту до 35 м