Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000

Преимущества

Корпус насоса изготовлен из чугуна - для увеличения прочности конструкции

Электродвигатель защищен от перегрева

Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания

Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде

Не требует особого обслуживания

Длительный срок эксплуатации

Высокая производительность - 3600 л/час

Подъем воды на высоту до 35 м

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000 применяется для водоснабжения в загородных домах. Поддерживает нужное давление для бесперебойной работы. Благодаря двигателю мощностью 600 Вт центробежный насос способен поднимать воду с глубины 9 метров из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Агрегат используют для организации полива огорода и орошения в саду. Встроенный эжектор с системой труб Вентури увеличивает давление на выходе и глубину всасывания. Корпус насоса выполнен из чугуна, что способствует прочности конструкции.