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Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
3.0
7
8 500 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Арт. X1691969
3.0
7
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001

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8 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691969
3.0
7

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001 может производить забор воды из скважин, колодцев и других источников. Используется для организации полива в саду. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания. Насос способен перекачивать воду с частицами размером до 0.8 мм. Корпус выполнен из стеклонаполненного полипропилена с закладными резьбовыми деталями из латуни.

    Преимущества

    • Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания и силы напора
    • Температура жидкости - не более 50°С
    • Защита электродвигателя
    • Долгий срок службы