Преимущества

Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания и силы напора

Температура жидкости - не более 50°С

Защита электродвигателя

Долгий срок службы

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001 может производить забор воды из скважин, колодцев и других источников. Используется для организации полива в саду. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания. Насос способен перекачивать воду с частицами размером до 0.8 мм. Корпус выполнен из стеклонаполненного полипропилена с закладными резьбовыми деталями из латуни.