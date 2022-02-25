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Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
Арт. X1691969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001 может производить забор воды из скважин, колодцев и других источников. Используется для организации полива в саду. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания. Насос способен перекачивать воду с частицами размером до 0.8 мм. Корпус выполнен из стеклонаполненного полипропилена с закладными резьбовыми деталями из латуни.
Преимущества
- Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания и силы напора
- Температура жидкости - не более 50°С
- Защита электродвигателя
- Долгий срок службы