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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
5.0
4
11 640 ₽
Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Арт. X16919111
    5.0
    4
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700

      Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700

      11 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16919111
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      11 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700 подойдет для организации системы орошения в саду и для выкачивания чистой воды из колодцев, бассейнов и других источников. Оснащен встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания. Электродвигатель мощностью 1100 Вт имеет теплопротектор для защиты от перегрева. Агрегат высокой производительности способствует подъему воды на высоту до 50 метров. Корпус из чугуна обеспечивает прочность конструкции.

        Преимущества

        • Отличная пропускная способность - 4200 л/час
        • Насос способен поднимать воду на высоту до 50 метров
        • Не требуется особое обслуживание
        • Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Длительный срок эксплуатации
        • Корпус насоса изготовлен из чугуна - для увеличения прочности конструкции