Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700

Преимущества

Отличная пропускная способность - 4200 л/час

Насос способен поднимать воду на высоту до 50 метров

Не требуется особое обслуживание

Насос поставляется в полностью готовом к использованию виде

Длительный срок эксплуатации

Корпус насоса изготовлен из чугуна - для увеличения прочности конструкции

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700 подойдет для организации системы орошения в саду и для выкачивания чистой воды из колодцев, бассейнов и других источников. Оснащен встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания. Электродвигатель мощностью 1100 Вт имеет теплопротектор для защиты от перегрева. Агрегат высокой производительности способствует подъему воды на высоту до 50 метров. Корпус из чугуна обеспечивает прочность конструкции.