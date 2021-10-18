Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702

Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н является практичным приспособлением для водоснабжения в частном владении: в саду, на даче, в загородном доме или коттедже. С помощью насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н 3702 откачивают воду из скважин, открытых водоемов, колодцев и резервуаров. Прибор оснащен эжектором, который позволяет перекачивать жидкость на глубине до 9 метров с производительностью 4200 литров в час. Эта модель насоса обладает прочным корпусом из нержавеющего металла и системой защиты двигателя от перегрева, поэтому она характеризуется длительным сроком службы. Насос легок в обращении, прост в обслуживании. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 в один клик.

Преимущества насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50

Высокая производительность

Напор воды до 50 м

Встроенный эжектор

Корпус из нержавеющей стали

Принудительное охлаждение двигателя

Комплектация