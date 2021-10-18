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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
3.7
6
10 670 ₽
12 020 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Арт. X1691975
3.7
6
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702

Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702

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  • -1 350 ₽
10 670 ₽
12 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691975
3.7
6

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 350 ₽
10 670 ₽
12 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н является практичным приспособлением для водоснабжения в частном владении: в саду, на даче, в загородном доме или коттедже. С помощью насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н 3702 откачивают воду из скважин, открытых водоемов, колодцев и резервуаров. Прибор оснащен эжектором, который позволяет перекачивать жидкость на глубине до 9 метров с производительностью 4200 литров в час. Эта модель насоса обладает прочным корпусом из нержавеющего металла и системой защиты двигателя от перегрева, поэтому она характеризуется длительным сроком службы. Насос легок в обращении, прост в обслуживании. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 в один клик.

    Преимущества насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50

    • Высокая производительность
    • Напор воды до 50 м
    • Встроенный эжектор
    • Корпус из нержавеющей стали
    • Принудительное охлаждение двигателя

    Комплектация

    • Насос
    • Инструкция по эксплуатации
    • Упаковка