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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
Арт. X1691975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н является практичным приспособлением для водоснабжения в частном владении: в саду, на даче, в загородном доме или коттедже. С помощью насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н 3702 откачивают воду из скважин, открытых водоемов, колодцев и резервуаров. Прибор оснащен эжектором, который позволяет перекачивать жидкость на глубине до 9 метров с производительностью 4200 литров в час. Эта модель насоса обладает прочным корпусом из нержавеющего металла и системой защиты двигателя от перегрева, поэтому она характеризуется длительным сроком службы. Насос легок в обращении, прост в обслуживании. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 в один клик.
Преимущества насоса ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50
- Высокая производительность
- Напор воды до 50 м
- Встроенный эжектор
- Корпус из нержавеющей стали
- Принудительное охлаждение двигателя
Комплектация
- Насос
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка